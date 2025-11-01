Вихідні та наступний тиждень порадує українців приємними, як для листопада, температурами. У деяких областях стовпчики термометрів навіть покажуть +20 градусів. Водночас по Україні можливі короткочасні дощі.

Детальніше про те, якою буде погода протягом наступних 7 днів – Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Прогноз погоди в Україні на вихідні

Хоча у ніч на суботу, 1 листопада, у західних регіонах, у Житомирській, Вінницькій областях, подекуди і можливі заморозки 0-2 градуси, вони триматимуться недовго, буквально декілька годин перед світанком. Та й будуть досить локальними.

По всій території України денні ж максимуми переважно на рівні комфортних 10-16 градусів тепла. А на Одещині, у західних регіонах та у Криму протягом вихідних температура підніметься навіть до 17-20 градусів.

Вітер у суботу йтиме переважно з північного заходу, а ось з неділі перейде на південні напрямки і нестиме до нас більш тепле повітря.

– Тож погода переважно досить тепла для цієї пори року, особливо у денні години. Але, знову ж таки, це температурні тенденції не по всій території України, а по окремих південних регіонах, і вони трохи зачеплять і західні області, – наголошує експерт.

Погода в Україні на початку тижня

На початку наступного тижня, у понеділок, атмосферний фронт у західних областях може принести чергові дощі, але вони будуть невеликі та короткочасні.

Надалі, 4-5 листопада, переважатиме суха погода, опадів не очікується. Лише 4 листопада у західних, а вдень у північних та центральних областях місцями можуть пройти невеликі дощі. Таку тенденція принесе атмосферний фронт, який 3-го числа панував у західних областях.

– Але після його проходження у нас знову підвищуватиметься атмосферний тиск, і починаючи з 6 листопада і до кінця тижня прогнозовано без опадів, – говорить Наталя Птуха.

Температурні показники вночі 4 та 5 листопада дорівнюватимуть 4-10 градусів тепла, вдень – 9-15 градусів вище нуля. На півдні України стовпчики термометрів продемонструють навіть +18 градусів.

А після 6 листопада стане трошки прохолодніше. Так, вночі температура повітря буде 2-8 градусів тепла, а вдень залишаться комфортні 9-16 градусів- вище нуля.

Таким чином, перша декада листопада відзначиться комфортними температурними показниками, які будуть навіть трохи вищими за кліматичну норму для цього періоду року.

