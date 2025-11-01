Міністри енергетики країн Групи семи у суботу рішуче засудили російські атаки на енергетичну інфраструктуру України та підтвердили готовність допомагати Києву у її відновленні.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій канадським головуванням у G7.

Міністри G7 засудили атаки РФ по енергетиці

У документі зазначається, що удари Росії по українській енергосистемі продовжують завдавати руйнівних соціальних, екологічних та економічних наслідків для українського народу, серйозно впливаючи на найуразливіші верстви населення.

Міністри наголосили, що спільно працюватимуть над забезпеченням енергетичних потреб України та підтримкою її зусиль із ремонту та відновлення критичної інфраструктури.

Допомога, як підкреслено у заяві, надходитиме, зокрема, через Координаційну групу G7+ з питань енергетики України, Фонд енергетичної підтримки України та у співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

– Група семи продовжує підтримувати відновлення енергетичного сектору України шляхом надання прямої фінансової допомоги, кредитних ліній, страхування ризиків, узгодження політики та ресурсів, а також створення умов для довгострокових інвестицій приватного сектору, – наголошується у заяві.

Країни G7 також заявили, що й надалі вживатимуть заходів для посилення обмежень та ліквідації “тіньового флоту” танкерів Росії з метою скорочення доходів, пов’язаних із війною.

Напередодні Канада повідомила про прискорення виплати фінальної частини свого внеску – 70 мільйонів доларів США до Фонду енергетичної підтримки України.

Крім того, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення близько 150 мільйонів доларів на забезпечення України електроенергією та опаленням напередодні зимового сезону.

