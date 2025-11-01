У ніч на 1 листопада (починаючи з 18:30 31 жовтня) російські війська здійснили масовану атаку 223 ударними безпілотниками типів Shahed, Гербера та інших.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Атака на Україну 1 листопада 2025

Атака відбувалася з напрямків Курськ, Міллерово, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ у РФ та з Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Близько 140 із запущених дронів становили Шахеди.

Для відбиття повітряного нападу були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:30, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 206 ворожих безпілотників різних типів – на півночі, півдні та сході країни.

Попри успішну роботу ППО, зафіксовано влучання 17 дронів у семи локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 347-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за си.туацією в містах.

