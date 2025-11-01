У роботі застосунку ПриватБанку стався збій
У роботі застосунку ПриватБанку (Приват24) 1 листопада стався збій.
Про це повідомила пресслужба банку у Facebook.
Збій у роботі застосунку Приват24: що відомо
Через збій у роботі застосунку Приват24 користувачі не могли здійснити перекази чи платежі.
Фахівці банку проводили технічні роботи для відновлення роботи сервісу.
— Переказ чи платіж не проходить? Ми все бачимо та все лагодимо. Технічна команда працює, щоб якнайшвидше все відновити, — повідомили у ПриватБанку.
Пізніше у банку заявили, що роботу додатку Приват24 вдалося відновити.
— Сервіси знову працюють стабільно – перекази та платежі проходять у звичайному режимі, – повідомила пресслужба ПриватБанку.
Нагадаємо, що минулого разу технічний збій у застосунку Приват24 стався наприкінці серпня. Тоді користувачі не могли здійснити вхід у додаток ані з телефона, ані з комп’ютера.
Під час спроби авторизації на сайті система видавала повідомлення Авторизація відхилена.