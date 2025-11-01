Українські громади вже у 18 регіонах розпочали подання тепла в житлові будинки. Соціальна сфера підключена до опалення на понад 60%.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за результатами проведеного засідання штабу з проходження опалювального сезону.

Кулеба про опалювальний сезон в Україні

За словами Кулеби, станом на ранок 1 листопада, у роботі вже перебувають 10 354 котельні із підготовлених 17,5 тис.

Зараз дивляться

Як він пояснив, у прифронтових регіонах армія РФ щодня безпрецедентно обстрілює енергообʼєкти, прагнути зірвати опалювальний сезон в Україні.

Зокрема, у Кривому Розі заступник міністра Костянтин Ковальчук перевірив стан роботи котелень та готовність теплопідприємств. На сьогодні тут вже понад третина житлових будинків підключені до теплоносіїв.

Як зазначив Кулеба, у Кривому Розі замінено понад 100 км теплових мереж. Дотепер тривають роботи, до яких залучені 60 ремонтних бригад.

Органи місцевого самоврядування разом з обласними військовими адміністраціями мають прискорити монтаж наявного в регіонах енергетичного обладнання та збільшувати резерви пального для роботи генераторів, переконаний міністр розвитку громад.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.