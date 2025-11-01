Протягом другого місяця осені 2025 року російська армія втратила понад 31 тис. військовослужбовців особового складу.

Про це повідомило Міністерство оборони України 1 листопада.

Міноборони України про втрати РФ у жовтні

– У жовтні армія РФ втратила понад 31 тис. осіб особового складу, – йдеться у повідомленні.

Як наголосили у Міноборони України, це умовно дорівнює чисельності особового складу трьох дивізій.

У Генеральному штабі ЗСУ підрахували, що Сили оборони України у жовтні завдали ударів по 230 бойових броньованих машинах, понад 800 артсистемах, 29 реактивних системах залпового вогню (РСЗВ) та 93 танках, що умовно дорівнює чисельності трьох танкових батальйонів.

За інформацією Генштабу, станом на ранок 1 листопада, загальні втрати особового складу військ Росії становлять близько 1 142 730 убитими та пораненими на 1 347-му добу повномасштабної війни.

У Генштабі розповіли, що українські захисники ліквідували близько 900 російських окупантів за добу.

