Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова прийняти четвертий раунд переговорів і можливий саміт лідерів України та Росії у Стамбулі.

Про це повідомляє видання Anadolu Agency.

Четвертий раунд переговорів між Україною та Росією може відбутися в Стамбулі

— Ми підтверджуємо нашу готовність провести четвертий раунд переговорів та, за можливості, саміт лідерів у Стамбулі, — заявив Фідан під час виступу на Всесвітньому форумі TRT.

Глава турецької дипломатії нагадав, що Туреччина відіграла важливу роль у діалозі між Києвом і Москвою, організувавши три раунди переговорів і сприяючи обміну полоненими.

Зараз дивляться

— Як країна, яка підтримує конструктивний діалог з обома сторонами, ми допомогли повернути їх за стіл переговорів у межах Стамбульського процесу, — наголосив міністр.

Фідан зауважив, що Туреччина продовжить підтримувати дипломатію, багатосторонність і регіональну відповідальність як основні принципи своєї зовнішньої політики.

— Наші дії, спрямовані на співпрацю та регіональну стабільність, визначають параметри спільного майбутнього. Ми залишаємося прибічниками діалогу і дипломатії, — додав він.

Фідан також звернув увагу на кризу ефективності глобальних інституцій, які мали б забезпечувати стабільність, та на перехід світу до багатополярного устрою.

Міністр наголосив, що більшість криз мають регіональне коріння, тому вирішувати їх слід через спільну відповідальність сусідніх держав.

— Кризи не виникають у вакуумі — вони формуються в регіональному контексті. Стабільність не можна нав’язати силою — її потрібно плекати, — резюмував Фідан.

Нагадаємо, що попередні три раунди переговорів між українською та російською делегаціями вже відбувалися також на території Туреччини — у Стамбулі та Анкарі.

Перший раунд пройшов у березні 2022 року в Анталії на рівні міністрів закордонних справ, другий — у кінці березня 2022-го в Стамбулі, де сторони обговорювали можливість припинення вогню, а третій — у 2023 році, також у Стамбулі, за посередництва турецької сторони.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.