Вся Донецька область залишилася без електропостачання після російських ударів по інфраструктурі національної електромережі.

Про це 2 листопада повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Донеччина без світла: що відомо

Через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення по всій Донецькій області.

— Фахівці вже займаються вирішенням проблеми. Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене. Працюємо,— написав Філашкін.

Міністерство енергетики підтвердило масштабні наслідки атак на енергооб’єкти.

— Сьогодні ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах — наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт, — повідомило відомство.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 листопада російська армія скерувала на територію Україну 81 повітряних цілей, серед яких балістика та дрони різних типів.

Зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних дронів у шістьох локаціях, а також падіння уламків на двох.

