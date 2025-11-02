У понеділок, 3 листопада, обмеження у постачанні електроенергії будуть застосовані в окремих регіонах. Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

Відключення світла 3 листопада: що відомо

– Завтра, 3 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – йдеться у повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими.

Графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2 черг:

з 08:00 до 11:00;

з 16:00 до 22:00.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів:

з 08:00 до 11:00;

з 16:00 до 22:00.

Нагадаємо, в Донецькій ОВА повідомили, що внаслідок ворожих ударів по інфраструктурі в національній електромережі у неділю, 2 листопада, вся Донецька область залишилася без електропостачання.

В Укренерго зазначили о 12:16, що повністю знеструмлена Донеччина, частково немає світла у споживачів на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині.

Фахівці енергетичних компаній приступили до відновлюваних робіт там, де дозволяла безпекова ситуація.

Цієї ночі росіяни скерували по території України 81 повітряну ціль, зокрема балістику та дрони різних типів.

Було зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних дронів у шістьох локаціях. Уламки впали ще на двох локаціях.

