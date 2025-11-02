Україна використовує нові комплекси ППО, отримані від союзників.

Однак для захисту всієї території потрібно більше систем, заявив президент Володимир Зеленський.

Україна потребує більше систем ППО

– Сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше Петріотів. Я хочу подякувати канцлеру Мерцу, дякую Німеччині та всім, хто допомагає: наші домовленості – вони виконані. Є ще Петріоти в Україні, включаємо в роботу, – сказав президент у вечірньому зверненні.

Зеленський додав, що для захисту всієї території України потрібно більше систем. Це дозволить закрити ключові об’єкти інфраструктури, українські міста.

– Ми будемо й надалі працювати, щоб отримати це. І причому не тільки на політичному рівні з державами та лідерами, але й із виробниками всіх потрібних систем ППО, ракет до них, – наголосив глава держави.

Президент анонсував нові зустрічі, на яких партнерам будуть представлені всі розрахунки та можливі варіанти того, як зробити ППО достатньо надійно. Вони відбудуться на наступному тижні.

Багатокомпонентна система ППО

– Майже щодня ми захищаємося від російської балістики, потрібно знищувати й надалі російську військову авіацію, і все це потребує багатокомпонентної системи ППО, – зауважив президент.

За його словами, йдеться про українську військову авіацію. Уже є рішення про швецьких літаках Gripen, по французьких літаках, триває робота щодо F-16.

– Також системи ППО й ракети до них, розвиток мобільних вогневих груп і, звісно, пріоритет зараз – дрони-перехоплювачі, – додав Зеленський.

Він додав, що кількість перехоплювачів на 2025 рік буде такою, як визначено державним завданням.

Тому зараз важливо, щоб Сили оборони та усі залучені інституції так само швидко збільшували кількість навчених операторів дронів.

Далекобійні санкції проти РФ та ситуація на фронті

Президент подякував Силам оборони, СБУ та розвідці за далекобійні санкції проти Росії.

– Географія санкцій збільшується, втрати російської воєнної машини також збільшуються. Причому застосовуємо все частіше не тільки українські дрони, але й наші ракети – добре себе демонструють. Я дякую нашим виробникам, – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що сьогодні були доповіді військових щодо ситуації на фронті.

На Покровському напрямку є результати у знищенні окупантів. Зеленський відзначив підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Також він подякував воїнам Сил спеціальних операцій, спецпризначенцям Військової служби правопорядку, Національної поліції, СБУ та розвідки за ефективні активні дії як у районах Покровська, так і в районах Куп’янська.

Нагадаємо, у вересні міністр оброни Борис Пісторіус говорив, що Німеччина до кінця 2025 року передасть Україні ще дві системи протиповітряної оборони Patriot за підтримки норвезьких партнерів.

