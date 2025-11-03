Укрзалізниця запускає програму 3 000 кілометрів, долучаючись до ініціативи президента – Зимової підтримки. Основна мета – розвантажити потяги у найбільш пікові періоди та дати можливість українцям з різних куточків країни зустрітися з близькими та захисниками, а дітям із прифронтових регіонів трохи перепочити в таборах або з родинами.

Що відомо про безкоштовні 3 000 км українцям від УЗ, читайте в нашому матеріалі.

Безкоштовні 3 000 км в Укрзалізниці: що відомо про програму

У компанії наголосили, що програма УЗ 3 000 кілометрів допоможе розвантажити пікові періоди, коли квитки розлітаються за кілька хвилин. Пасажири отримують стимул подорожувати в непікові дні або місяці, звільняючи місця для тих, кому поїздка принципова саме у свята чи вихідні.

– Детальна механіка програми якраз опрацьовується, усі додаткові слушні пропозиції занотовуємо, – наголосили в УЗ.

Ініціатива 3 000 кілометрів в Укрзалізниці є частиною системного державного фінансування пасажирських перевезень, що важливо і для залізничників – вона дає впевненість у майбутньому галузі.

У 2025 році програма 3 000 кілометрів робить поїздки поїздом доступнішими для всіх українців. Вона дозволяє пасажирам користуватися вільними місцями в низький сезон, стимулює внутрішній туризм і забезпечує ефективне використання ресурсів Укрзалізниці.

Фактично пасажири, що користуватимуться поїздками “за кілометри”, займатимуть вільні місця, тож додаткових витрат це не створюватиме. Подорожувальники матимуть змогу значно заощаджувати на квитках у низький сезон.

Безкоштовні 3 000 кілометрів від Укрзалізниці: як працюватиме

Відстань у 3 000 км символічно покриває найдовший маршрут України туди-зворотно, що дозволяє мешканцям будь-якого регіону скористатися програмою. Вона поширюється на внутрішнє сполучення, але не на преміум-сегмент чи міжнародні рейси.

Ті, кому кілометри не потрібні, можуть купувати квитки звичайним способом.

Фінансування організоване так, щоб не створювати додаткового навантаження на державний бюджет. Пасажири за “кілометри” займатимуть вже наявні місця, курсування поїздів субсидіює держава, а доходи від СВ, 1 класу та міжнародних рейсів перекриватимуть витрати на безкоштовні поїздки.

Програма також покращить фінансову стабільність Укрзалізниці, забезпечить зарплати залізничникам та збереже робочі місця.

Як зазначає перевізник, безкоштовні 3 000 км в УЗ – це крок до європейської моделі перевезень, коли держава частково покриває реальну вартість квитків, робить подорожі доступними для всіх та підтримує внутрішній туризм у низький сезон.

