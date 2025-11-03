Митниця попередила про можливі черги на кордоні з Польщею: яка причина
- На кордоні з Польщею можливі черги через впровадження системи EES.
- Усі громадяни мають пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної служби.
З 3 листопада на пунктах пропуску на кордоні з Польщею (Ягодин — Дорогуськ та Устилуг — Зосин) можливе сповільнення пропуску громадян. Це пов’язано з впровадженням цифрової системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (EES).
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Черги на кордоні з Польщею
Так, з 3 листопада усі громадяни, які подорожують, з польського боку мають пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної служби.
Процедура передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років сканувати відбитки не потрібно.
Під час наступних в’їздів біометричні дані звірятимуться з уже наявною цифровою інформацією.
Митники наголошують, що на початку використання цієї системи контролю може призвести до збільшення часу для проведення таких процедур, тож варто планувати поїздки з більшим запасом часу або ж обирати інші пункти пропуску.
На спеціальній карті Держмитслужби можна стежити за чергами у пунктах пропуску на кордоні України.
12 жовтня повідомлялося, що Європейський Союз починає запуск цифрової системи в’їзду/виїзду (EES) на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
Нова біометрична система контролю (EES) стосуватиметься всіх громадян третіх країн, зокрема й України.
Фото: ДПСУ