У ніч проти 3 листопада росіяни завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури України у кількох регіонах, застосувавши дрони та ракети.

Про деталі нічної атаки на Україну повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 3 листопада: що відомо

Противник атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 Кинджал, чотирма балістичними ракетами Іскандер-М, п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/ С-400, а також 138 ударними БпЛА різного типу.

Близько 80 із них – Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну аеробалістичну ракету Х-47М2 Кинджал та 115 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Зокрема, вночі 3 листопада унаслідок ракетної атаки прогриміли вибухи у Дніпрі. За словами голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, унаслідок вибухів понівечено підприємство.

На місці удару виникла пожежа. Постраждав 37-річний чоловік.

Також пролунали вибухи у Миколаєві. Туди ворог скерував Шахеди.

За повідомленням голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок вибухів виникла пожежа в господарському супермаркеті та на території СТО.

Унаслідок вибухів у Миколаєві пошкоджено два автомобілі та вибито вікна в житловому будинку.

Інформації про постраждалих наразі немає.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака триває. У повітряному просторі України залишаються кілька ворожих БпЛА.

