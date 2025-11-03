РФ вночі атакувала Україну Кинджалами, Іскандерами та 138 дронами: скільки збила ППО
У ніч проти 3 листопада росіяни завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури України у кількох регіонах, застосувавши дрони та ракети.
Про деталі нічної атаки на Україну повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Нічна атака на Україну 3 листопада: що відомо
Противник атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 Кинджал, чотирма балістичними ракетами Іскандер-М, п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/ С-400, а також 138 ударними БпЛА різного типу.
Близько 80 із них – Шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну аеробалістичну ракету Х-47М2 Кинджал та 115 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.
Зокрема, вночі 3 листопада унаслідок ракетної атаки прогриміли вибухи у Дніпрі. За словами голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, унаслідок вибухів понівечено підприємство.
На місці удару виникла пожежа. Постраждав 37-річний чоловік.
Також пролунали вибухи у Миколаєві. Туди ворог скерував Шахеди.
За повідомленням голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок вибухів виникла пожежа в господарському супермаркеті та на території СТО.
Унаслідок вибухів у Миколаєві пошкоджено два автомобілі та вибито вікна в житловому будинку.
Інформації про постраждалих наразі немає.
За даними Повітряних сил ЗСУ, атака триває. У повітряному просторі України залишаються кілька ворожих БпЛА.