У тимчасово окупованому Криму українські спецпризначенці атакували коштовні об’єкти системи протиповітряної оборони російських військ, зокрема РЛС 92Н6Е та П-18 Терек.

Знищено об’єкти ППО окупантів у Криму

Відповідне відео оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що фахівці Департаменту активних дій ГУР МО України завдали удару по коштовних об’єктах системи ППО окупантів у Криму в ніч з 1 на 2 листопада 2025 року.

Унаслідок точного удару по пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 Тріумф, який був на бойовій позиції, ліквідовано російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та систему автономного енергозабезпечення.

У рамках операції фахівці ГУР завдали успішного удару по аеродромному оглядовому радіолокатору АОРЛ-1АС та РЛС П-18 Терек російських окупаційних військ.

