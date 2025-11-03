Спеціальні операції різного характеру відбуваються всюди на лінії фронту в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресбрифінгу 3 листопада.

Зеленський про спецоперації у Покровську

Під час спілкування із журналістами президент сказав, що не знає про спецоперацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України, яка відбулася у Покровську Донецької області.

– Я не знаю про спецоперацію ГУР, якщо чесно. У нас є спецпризначенці, яких залучає Генштаб і Збройні сили ЗСУ в будь-яких операціях. ГУРівці допомагають Збройним силам. До 30 людей може було їх, – зазначив глава держави.

На думку Зеленського, дуже важливо з повагою ставитися до тисяч військовослужбовців ЗСУ, які стримують армію Росії на фронті, які виконують подібні завдання.

– ГУРівці, ЦСО Альфа, Сили спеціальних операцій, Нацполіція, Нацгвардія. Всі ці хлопці молодці, – наголосив президент.

Однак варто розуміти, що Десантно-штурмові війська, морпіхи, штурмовики та механізовані бригади – це головний паркан для російських окупантів на Покровському напрямку.

Те, що там проводяться спеціальні операції різного характеру – це зрозуміло, зазначив Зеленський. Проте це відбувається всюди та на всій лінії фронту, сказав президент України.

Як пояснив глава держави, деякі операції бачать українці, а інші – залишаються публічно прихованими для суспільства. За його словами, є бригади, які дуже багато всього зробили для України.

– Але ви їх не бачите. Вони щонайменше такі ж героїчні, – додав Зеленський.

Президент України нагадав, що Росія зібрала в районі Покровська 170 тис. військових. Окупанти прагнуть перекинути додаткові сили на цей напрямок, наголосив він.

На думку Зеленського, жодні спецпризначенці не можуть перемогти таку кількість особового складу, адже це просто неможливо. Він переконаний, що лише Збройні сили України за підтримки всіх інших сил можуть досягти такої цілі.

