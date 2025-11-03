Питання заробітної плати та своєчасної її виплати завжди було актуальне для працівників та роботодавців в умовах нестабільності економіки. Актуальне воно і наразі, після введення режиму воєнного стану.

Що робити, якщо не виплачують зарплату, ми дізнавалися в адвокатки Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової.

На скільки за законом можуть затримувати заробітну плату

Згідно зі статтею 115 Кодексу законів про працю України, заробітна плата виплачується не менше ніж два рази на місяць, а між виплатами не має бути більше ніж 16 календарних днів. Також передбачено, що остаточний розрахунок має відбутися не пізніше 7 днів після завершення відповідного виплатного періоду.

Зараз дивляться

Якщо відповідні дати припадають на вихідні, то заробітна плата виплачується у п‘ятницю перед такими вихідними. Це передбачено статтею 24 Закону України Про оплату праці та статтею 115 Кодексу законів про працю України.

За затримку заробітної плати до одного місяця відповідальність підприємства не настає, однак за затримки понад один місяць працівник має право на компенсацію. Вона передбачена Законом України Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати.

Сума компенсації обчислюється шляхом множення індексу інфляції на суму нарахованої, але не виплаченої заробітної платити за відповідний місяць з вирахуванням податків та зборів. Тобто якщо сума заробітної плати особи після відрахувань податків становить 15 000 грн, у разі її затримки за серпень 2025 року, враховуючи індекс інфляції вересня 103%, працівник має право на отримання 15 000 * 1,03 = 15 450 грн.

Яка відповідальність за затримку виплат заробітної плати

Для роботодавців за несвоєчасну виплату заробітної плати статтею 265 Кодексу законів про працю України передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі трикратної мінімальної заробітної плати на момент виявлення порушення, тобто наразі це 3 * 8 000 = 24 000 грн.

Також на роботодавця можуть бути накладені стягнення в межах адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510–1700 грн, що передбачено статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ба більше, відповідальність передбачена і Кримінальним кодексом України, зокрема, статтею 175, у вигляді штрафу у сумі від п‘ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 8 500 грн до 17 000 грн, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Затримують зарплату: що робити

– Я б не радила одразу звертатись до крайніх заходів, оскільки це може призвести не тільки до звільнення, що авжеж заборонено за відсутності підстав, але й до подальших витрат на судові процеси з оскарження як затримки у виплаті, так і звільнення, – порекомендувала експертка.

Затримують зарплату: кому дзвонити

Насамперед треба звернутись до роботодавця щодо отримання пояснень про причини затримки та строки, коли така зарплата буде виплачена.

Далі вже – до Державної служби України з питань праці і до суду.

– Дуже часто чую про звернення до прокуратури, однак наразі у прокуратури забрали функцію загального нагляду і вони вже не можуть так оперативно, як раніше, вплинути на порушення прав громадянина у цій сфері, – попередила адвокатка.

Звертаючись щодо затримки заробітної плати під час війни, майте на руках підтвердження щодо отримання вашого звернення. Це може бути відмітка відділу кадрів, секретаріату або діловодства про отримання заяви або звернення на другому її примірнику, бланк про вручення рекомендованого листа через АТ Укрпошта.

У крайньому разі підійде і фотокопія заяви з відміткою про її отримання, але перші два варіанти все-таки краще.

Адвокатка радить усі конфлікти вирішувати миром, але не забувати про свої права і можливість їх захисту у судовому порядку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.