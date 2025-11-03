Зеленський спростував наявність “європейського мирного плану з 12 пунктів”
- Володимир Зеленський заявив, що не бачив "європейського мирного плану з 12 пунктів".
- Президент зазначив, що існують окремі ідеї та ініціативи від різних країн ЄС.
- Він додав, що будь-які мирні ініціативи мають узгоджуватися зі США.
Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про наявність узгодженого “європейського мирного плану з 12 пунктів”.
Зеленський про європейський мирний план
– Важливо в цьому питанні, чи бачив я як президент України цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання, – сказав Зеленський на брифінгу 3 листопада.
Він додав, що нині існують лише окремі ідеї та ініціативи від різних європейських країн, але жодного єдиного документа, який можна було б назвати планом, немає.
Президент також висловив здивування через повідомлення про нібито участь Росії у потенційних переговорах.
– Дивно чути, що Росія сидить за столом перемовин, адже зараз ні один європейський лідер чи президент США не може змусити її до цього, – наголосив глава держави.
Зеленський наголосив, що будь-які подальші мирні ініціативи мають узгоджуватися за участі Сполучених Штатів, оскільки без американської політичної та військової підтримки перехід до дипломатичного етапу неможливий.
– Наша позиція така: зараз тривають консультації між радниками, є кілька паралельних розмов, але жодного готового плану поки немає. Якщо Європа напрацює конкретну пропозицію, ми будемо узгоджувати її зі США, адже в них своє бачення, – додав президент.
Раніше видання Bloomberg із посиланням на власні джерела писало, що Україна спільно з європейськими партнерами нібито працює над мирною ініціативою, що складається з дванадцяти ключових пунктів.
За даними видання, координацію процесу має здійснювати спеціально створена мирна комісія під керівництвом президента США Дональда Трампа.