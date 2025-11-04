Посол США при НАТО Метью Вітакер розповів про свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Про це він написав 4 листопада у соцмережі X після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Заява Вітакера після зустрічі з Зеленським

— Радий знову бачити президента України Зеленського — цього разу в Києві. Я наголосив, що ця безглузда війна має припинитися, а мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, — єдиний життєздатний шлях уперед, — написав Вітакер після візиту.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про зустріч із делегацією Північноатлантичного блоку, яку очолював посол США при НАТО.

Зараз дивляться

За його словами, перемовини були важливими та змістовними й стосувалися передусім інновацій у сфері оборони та захисту українського неба від російських дронів і ракет.

Шмигаль подякував союзникам за постійну допомогу, особливо в межах ініціативи PURL, та наголосив, що головна тема переговорів — підготовка України до зимового періоду.

— Ми акцентували увагу на необхідності посилення систем ППО, постачанні ракет, дронів-перехоплювачів і радарів. Україна не лише отримує підтримку, а й готова ділитися досвідом із союзниками у побудові багаторівневого захисту неба. Вільне небо Європи має бути надійно захищеним від агресії, — зазначив Шмигаль.

Фото: Денис Шмигаль

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.