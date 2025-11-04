У жовтні російська армія суттєво посилила повітряні удари по території України, різко збільшивши кількість застосувань керованих авіабомб (КАБ).

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Скільки КАБів застосувала РФ у жовтні 2025 року

За даними Міноборони, лише за 31 день ворог скинув понад 5 328 таких бомб — це найбільший показник за весь 2025 рік.

Зараз дивляться

Загалом упродовж десяти місяців 2025-го Росія вже використала приблизно 40 тис. КАБів — стільки ж, скільки за весь попередній рік.

Українські військові зазначають, що ворог активно застосовує ці авіабомби для ударів по лінії фронту та прифронтових населених пунктах, намагаючись компенсувати втрати у сухопутних наступах.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що приблизно 50% усіх авіаударів КАБами припадає на Покровський напрямок — один із найгарячіших відрізків фронту.

Попри інтенсивність атак, ворог не досягнув успіху під Покровськом, хоча саме там зосереджено до 30% усіх бойових дій останніх тижнів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 350-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.