Одеса — це південний регіон України, який приваблює туристів навіть восени. Завдяки м’якому клімату та близькості моря, сюди до пізньої осені приїжджають охочі відпочити або просто прогулятися узбережжям.

Яка буде погода в Одесі в листопаді, читайте в нашому матеріалі.

Яка буде погода в Одесі в листопаді

У Гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів надали коротку кліматичну характеристику листопада та прогноз середньомісячної температури й кількості опадів на 2025 рік. Фахівці коротко розповіли про погоду в Одесі в листопаді до кінця тижня.

Зараз дивляться

Середня температура листопада очікується на рівні +6,6°C, а місячна кількість опадів — близько 38 мм.

Погода в Одесі в листопаді буде мати змінний характер. Синоптики зазначають, що листопад — це перехідний місяць від осені до зими, період передзим’я, який починається після стійкого переходу середньодобової температури через позначку +5°C у бік зниження. Зазвичай це відбувається у першій декаді листопада.

Відповідно до прогнозу погоди в Одесі на листопад, середньомісячна температура цього місяця зазвичай становить від +5 до +9°C, а для Одеси — близько +6,3°C. Тож цьогоріч листопад очікується приблизно на 0,3°C теплішим за норму.

Погода в листопаді в Одесі до кінця тижня

Синоптикиня Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів Яна Антонюк повідомила, що наразі Одеса та область перебувають під впливом області підвищеного тиску.

– Протягом найближчих п’яти днів на Одещині та вздовж морського узбережжя прогнозується тепла, переважно хмарна погода з проясненнями. Подекуди можливі невеликі дощі, вітер — переважно північних напрямків, помірний, – наголосила синоптикиня.

4 листопада вночі +8…+13°C, вдень +13…+18°C.

Надалі температура вночі знизиться до +4…+9°C, вдень становитиме +11…+16°C.

Температура морської води коливатиметься в межах +13…+14°C.



Детальніше — на графіку Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.