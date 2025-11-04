Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №13574 про надання 12-місячної відстрочки від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Відстрочка від мобілізації для молоді

У Верховній Раді зазначають, що законопроєкт №13574 стосується військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на один рік і вже звільнені зі служби.

Згідно з документом, таким громадянам пропонують надати відстрочку від мобілізації терміном на 12 місяців після звільнення.

Необхідність запровадження нової підстави для відстрочки від призову під час мобілізації для військовозобов’язаних і резервістів пов’язана з тим, що після звільнення з військової служби вони втрачають право на таку відстрочку до досягнення 25-річного віку та можуть бути призвані вже наступного дня після взяття на військовий облік.

– Це рішення дозволить забезпечити справедливий підхід до тих, хто вже виконав свій обов’язок перед державою в умовах воєнного стану, – наголошують у Верховній Раді України.

Проте там додають, що молодь, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану, може бути призвана на військову службу за їхньою згодою.

