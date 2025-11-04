Верховна Рада схвалила за основу законопроєкти №13414 та №13415 про компенсацію капітальних інвестицій через податки.

Про це повідомив співавтор ініціативи, заступник глави комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Компенсація капітальних інвестицій через податки

– Українські промисловці стали на один крок ближче до дуже дієвого інструменту стимулювання інвестицій, яким вже давно користуються їхні колеги в Європейському Союзі. Йдеться про можливість повернути податками від 30% до 70% коштів, вкладених у будівництво нових чи розширення наявних заводів та створення промислової інфраструктури. Зранена війною українська економіка потребує нових імпульсів, – зазначив нардеп.

Інвестиційні проєкти, які можна буде компенсувати через власні податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягають:

витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;

витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їхнє будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

витрати на придбання виробничого обладнання;

витрати на придбання земельної ділянки.

Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у переробній промисловості здійснюватиметься через такі податки:

податок на прибуток;

імпортний ПДВ на обладнання;

імпортне мито на обладнання;

податок на майно;

земельний податок.

Частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту:

від €100 тис. євро до €1 млн – 70%;

від €1 млн до €20 млн – 50%;

від €20 млн до €50 млн – 30% інвестицій.

Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших стане те, що вона працюватиме і для інвестицій наявних підприємств, а не тільки нових.

Компенсація капітальних інвестицій через податки – новий інструмент політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні, яка була проголошена президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року.

Вона включає програми розвитку виробників з фокусом на переробну промисловість.

Зокрема, для сприяння залученню інвестицій реалізуються програми доступних кредитів 5-7-9, грантів 8 млн грн на обладнання і 16 млн грн на відновлення, індустріальні парки, підтримка проєктів зі значними інвестиціями (від €12 млн), спрощення зміни цільового призначення землі, страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків.

