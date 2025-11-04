Рада схвалила за основу компенсацію капітальних інвестицій через податки
Верховна Рада схвалила за основу законопроєкти №13414 та №13415 про компенсацію капітальних інвестицій через податки.
Про це повідомив співавтор ініціативи, заступник глави комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Компенсація капітальних інвестицій через податки
– Українські промисловці стали на один крок ближче до дуже дієвого інструменту стимулювання інвестицій, яким вже давно користуються їхні колеги в Європейському Союзі. Йдеться про можливість повернути податками від 30% до 70% коштів, вкладених у будівництво нових чи розширення наявних заводів та створення промислової інфраструктури. Зранена війною українська економіка потребує нових імпульсів, – зазначив нардеп.
Інвестиційні проєкти, які можна буде компенсувати через власні податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягають:
- витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;
- витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їхнє будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;
- витрати на придбання виробничого обладнання;
- витрати на придбання земельної ділянки.
Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у переробній промисловості здійснюватиметься через такі податки:
- податок на прибуток;
- імпортний ПДВ на обладнання;
- імпортне мито на обладнання;
- податок на майно;
- земельний податок.
Частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту:
- від €100 тис. євро до €1 млн – 70%;
- від €1 млн до €20 млн – 50%;
- від €20 млн до €50 млн – 30% інвестицій.
Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших стане те, що вона працюватиме і для інвестицій наявних підприємств, а не тільки нових.
Компенсація капітальних інвестицій через податки – новий інструмент політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні, яка була проголошена президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року.
Вона включає програми розвитку виробників з фокусом на переробну промисловість.
Зокрема, для сприяння залученню інвестицій реалізуються програми доступних кредитів 5-7-9, грантів 8 млн грн на обладнання і 16 млн грн на відновлення, індустріальні парки, підтримка проєктів зі значними інвестиціями (від €12 млн), спрощення зміни цільового призначення землі, страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків.