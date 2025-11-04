Фахівці Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів розповіли, чого чекати від погоди в Одеській області у листопаді 2025 року. За їхніми даними, середня температура цього місяця становитиме близько +6,6°C, а кількість опадів очікується на рівні 38 мм.

Коли буде перший сніг в Одесі та чого чекати найближчим часом, читайте в нашому матеріалі.

Чи варто очікувати сніг в Одесі у листопаді

Листопад для Одеси — це перехідний місяць між осінню та зимою, період передзим’я, який зазвичай починається після стійкого зниження середньодобової температури нижче +5°C, найчастіше — у першій декаді листопада. Синоптики Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів зазначають, що цього року листопад буде приблизно на 0,3°C теплішим за звичні показники, адже середня температура для Одеси зазвичай тримається біля +6,3°C.

Наразі Одеса перебуває під впливом області підвищеного тиску. Отже у найближчій перспективі перший сніг в Одесі синоптики не прогнозують.

За даними синоптикині Яни Антонюк, найближчими днями в Одесі очікується тепла, переважно хмарна погода з проясненнями, місцями можливі невеликі дощі. Вітер — переважно північних напрямків, помірний. У найближчі 5 днів вночі очікується зниження нічних показників до +4…+9°C, а вдень +11…+16°C.



Коли випаде сніг в Одесі та знизиться температура

Попри відносно теплий початок місяця, є ймовірність зміни погоди ближче до кінця листопада. За словами заслуженої метеорологині Вазіри Мартазінової, суттєве похолодання в Україну прийде орієнтовно після 25 листопада і триватиме до початку грудня. У цей період денна температура в Україні коливатиметься близько нуля, а вночі можливі заморозки.

За словами Вазіри Мартазінової, перший помітний сніг в Україні очікується наприкінці листопада, але переважно мокрий. Зима розпочнеться зі снігопадів, але через плюсову температуру в грудні їх буде небагато. Значного снігового покриву чи заметів поки не передбачається.

