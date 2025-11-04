США мають бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування Росії, також Україні необхідна підтримка президента Дональда Трампа у цьому питанні, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про важливість позиції відкритості США до далекобійної зброї

Сполучені Штати Америки повинні бути відкритими до можливостей використання зброї великої дальності, зброї дальнього бою, це дуже важливо, наголосив Зеленський.

– Навіть як фактор стримування, ми повинні мати її, використовувати її. Нам потрібна підтримка США, нам потрібна підтримка президента Трампа в цьому питанні, – сказав Зеленський під час саміту розширення ЄС 4 листопада.

Він зазначив, це буде вирішальним тиском на РФ, потім санкції. Голова держави подякував ЄС і США за останні санкції, і наголосив на необхідності вторинних санкцій.

Зараз дивляться

– Нам потрібні наступні, більш жорсткі санкції щодо газу. А також проти ядерної генерації Російської Федерації. Усі ці кроки є дійсно зрозумілими, і спрямовані проти їхнього військово-промислового комплексу, щоб вони (РФ, – Ред.) не будували і не створювали стільки ракет, які Росія використовує проти України, – додав Зеленський.

До речі, раніше Зеленський звернувся до Європейського Союзу із закликом надати Україні далекобійну зброю, зокрема ракети, щоб зупинити війну.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.