Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на околицях Покровська з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Також торкнулися ситуації і у смузі їхньої відповідальності.

Зеленський про оперативну ситуацію біля Покровська

Як повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський, він зустрівся з військовими 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка тримає оборону поблизу Покровська та на його околицях.

– Оперативна ситуація поблизу Покровська та на його околицях – головне, про що говорили з військовими 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на цій ділянці фронту. Сьогодні зустрівся з воїнами в їхній смузі відповідальності та відзначив державними нагородами, – йдеться у повідомленні.

За його словами, було обговорено багато важливих питань з військовими: ситуацію на передовій, забезпечення позицій усім необхідним, логістику, ротації, досвід бригади, розвиток напряму дронів, реалізацію програми контрактів 18–24, майбутній перехід на контрактну армію, комплектування бригади, підготовку військових та цифровізацію процесів в армії. Всі питання пропрацюємо.

До речі, за останній місяць у Покровську знищено понад 1,5 тис. окупантів і кожного дня воїни знищують понад 20 одиниць ворожої техніки.

Фото: Володимир Зеленський

