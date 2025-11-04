Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 4 листопада: знищено 840 окупантів і понад чотири десятки артсистем
Втрати ворога на 4 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 840 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 350-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 145 670 убитими й пораненими.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 4 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 145 670 (+840) осіб;
- танків – 11 326 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 532 (+1);
- артилерійських систем – 34 249 (+42);
- РСЗВ – 1 535 (+1);
- засобів ППО – 1 235;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 860 (+425);
- крилатих ракет – 3 918;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 504(+93);
- спеціальної техніки – 3 990 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 350-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.