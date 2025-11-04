Втрати ворога на 4 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 840 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 350-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 145 670 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 4 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 145 670 (+840) осіб;

танків – 11 326 (+5);

бойових броньованих машин – 23 532 (+1);

артилерійських систем – 34 249 (+42);

РСЗВ – 1 535 (+1);

засобів ППО – 1 235;

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 860 (+425);

крилатих ракет – 3 918;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 504(+93);

спеціальної техніки – 3 990 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 350-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

