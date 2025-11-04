Втрати ворога на 4 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 840 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 350-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 145 670 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 4 листопада 2025 року

  • особового складу – близько 1 145 670 (+840) осіб;
  • танків – 11 326 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 532 (+1);
  • артилерійських систем – 34 249 (+42);
  • РСЗВ – 1 535 (+1);
  • засобів ППО – 1 235;
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 860 (+425);
  • крилатих ракет – 3 918;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 504(+93);
  • спеціальної техніки – 3 990 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 350-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Генштаб

