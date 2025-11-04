Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.
Якими будуть відключення світла по Україні 5 листопада
В окремих регіонах України триватимуть відключення електроенергії у середу, 5 листопада.
Відключення світла 5 листопада
У Національній енергетичній компанії Укренерго розповіли, якими будуть відключення світла протягом 5 листопада.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
Зараз дивляться
- графіки погодинних відключень: з 07:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг;
- графіки обмеження потужності: з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.
В Укренерго наголосили, що обмеження запроваджено внаслідок масованих ракетних і дронових атак армії Росії на енергетичну інфраструктуру.
У компанії звертають увагу, що тривалість та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому варто слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках вашого обленерго.
Водночас в Укренерго просять споживачів використовувати електроенергію раціонально, коли постачання відновлюється згідно із графіком.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.