В окремих регіонах України триватимуть відключення електроенергії у середу, 5 листопада.

Відключення світла 5 листопада

У Національній енергетичній компанії Укренерго розповіли, якими будуть відключення світла протягом 5 листопада.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Зараз дивляться
  • графіки погодинних відключень: з 07:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг;
  • графіки обмеження потужності: з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

В Укренерго наголосили, що обмеження запроваджено внаслідок масованих ракетних і дронових атак армії Росії на енергетичну інфраструктуру.

У компанії звертають увагу, що тривалість та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому варто слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках вашого обленерго.

Водночас в Укренерго просять споживачів використовувати електроенергію раціонально, коли постачання відновлюється згідно із графіком.

Читайте також
ВМС ЗСУ завдали удару по Орловській ТЕЦ та електропідстанції Новобрянська
ВМС ЗСУ вдарили по Орловській ТЕЦ та електропідстанції Новобрянська ракетами Нептун

Пов'язані теми:

Відключення електроенергіївідключення світлаелектроенергіяУкренерго
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.