Президент Литви Гітанас Науседа у розмові з президентом України Володимиром Зеленським запропонував підтримку щодо газу.

Зеленський розповів про розмову з президентом Литви

Як заявив Володимир Зеленський, вони домовилися, що команди України та Литви працюватимуть щодо питання газової підтримки.

Глава держави назвав розмову з президентом Литви хорошою.

За словами Зеленського, Литва дуже допомагає Україні від самого початку повномасштабної війни Росії. Україна дуже цінує всю надану підтримку, наголосив президент.

– Зараз, перед початком зими, коли ми потребуємо енергетичної підтримки, Литва знову готова нам допомогти. Гітанас запропонував підтримку щодо газу. Дякую за це, – сказав глава держави.

Зеленський і Науседа обговорили можливі загрози для Литви з Білорусі через гібридні атаки міграційними хвилями та повітряними об’єктами. Президент запропонував допомогу України.

Як пояснив Зеленський, вони працюватимуть, щоб було більше безпеки на території України та у дружній Литві.

Водночас президенти узгодили позиції в дипломатії та скоординували заходи на найближчий час.

Крім цього, Зеленский поінформував Науседу про ситуацію на полі бою. За словами президента, українські воїни тримають лінію оборони, попри російські наративи у засобах масової інформації.

