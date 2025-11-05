Литва готова допомогти Україні з газом: Зеленський після розмови з Науседою
Президент Литви Гітанас Науседа у розмові з президентом України Володимиром Зеленським запропонував підтримку щодо газу.
Зеленський розповів про розмову з президентом Литви
Як заявив Володимир Зеленський, вони домовилися, що команди України та Литви працюватимуть щодо питання газової підтримки.
Глава держави назвав розмову з президентом Литви хорошою.
За словами Зеленського, Литва дуже допомагає Україні від самого початку повномасштабної війни Росії. Україна дуже цінує всю надану підтримку, наголосив президент.
– Зараз, перед початком зими, коли ми потребуємо енергетичної підтримки, Литва знову готова нам допомогти. Гітанас запропонував підтримку щодо газу. Дякую за це, – сказав глава держави.
Зеленський і Науседа обговорили можливі загрози для Литви з Білорусі через гібридні атаки міграційними хвилями та повітряними об’єктами. Президент запропонував допомогу України.
Як пояснив Зеленський, вони працюватимуть, щоб було більше безпеки на території України та у дружній Литві.
Водночас президенти узгодили позиції в дипломатії та скоординували заходи на найближчий час.
Крім цього, Зеленский поінформував Науседу про ситуацію на полі бою. За словами президента, українські воїни тримають лінію оборони, попри російські наративи у засобах масової інформації.