Разом із Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України та Посольством України в Польщі запущено єдиний ресурсний портал для українців у Польщі UA4YOU.

Це онлайн-платформа з перевіреною та актуальною інформацією, створена “з душею і любов’ю до України”, щоб допомогти співгромадянам адаптуватися та жити повноцінним життям за кордоном.

UA4YOU: портал для життя і розвитку

Платформа UA4YOU об’єднує всю необхідну інформацію для українців, які перебувають у Польщі: від легалізації та пошуку роботи до медицини, освіти, культурних подій і створення власного бізнесу.

Сайт працює українською мовою, цілодобово та безкоштовно. На порталі можна знайти чіткі інструкції, зразки документів, адреси установ, а також обрати проєкти чи громадські організації за воєводством і тематикою.

Уся інформація базується на офіційних джерелах і постійно оновлюється.

Портал створено Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE) за підтримки Посольства України в Польщі та Українського Освітнього Хабу в Польщі.

– Платформа UA4YOU допоможе звести всю інформацію про діяльність українських організацій і асоціацій в Польщі на одну платформу. Вона відкрита для наповнення, що дозволить нашим громадянам краще орієнтуватися, працювати, навчатися і відчувати себе впевнено, – наголосив надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Боднар.

Заступниця Міністра соціальної політики України Ілона Гавронська додала, що “UA4YOU – це практичний і зручний ресурс для українців у Польщі. Він не лише допомагає адаптуватися, а й зберігає зв’язок із Україною, через інформацію про школи, культурні події, спільноти та проєкти”.

– Ми створили UA4YOU з душею і любов’ю до України. Тут є все, що допоможе влаштувати життя — від роботи й навчання до культурних ініціатив. Але головне – портал створює відчуття, що свої завжди поруч, – підкреслила виконавча директорка AIDE Марія Богуслав.

UA4YOU – простір для єдності

Окрім практичної користі, UA4YOU допомагає українцям у Польщі зберігати національну ідентичність і залишатися частиною української спільноти.

На порталі доступні розділи про українські школи, культурні ініціативи, спільноти та організації, що діють по всій Польщі.

Команда ініціативи закликає кожного долучатися до наповнення ресурсу.

Користувачі можуть надсилати корисну інформацію, що допоможе іншим українцям знайти підтримку.

Фото: Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE)

