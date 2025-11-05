Верховна Рада підвищила виплати родинам загиблих Героїв: деталі
- Верховна Рада проголосувала за закон № 13164.
- Розмір виплати збільшено з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).
- Якщо виплату отримують два чи більше членів сім’ї, кошти розподілятимуться між ними у рівних частинах.
У середу, 5 листопада, Верховна Рада ухвалила закон Про щомісячну грошову виплату членам сімей загиблих (померлих) громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною № 13164.
ВР ухвалила закон № 13164
Документ спрямований на усунення прогалин у законодавстві щодо виплат членам сімей загиблих або померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
Так, згідно з ухваленими змінами, з 1 січня 2026 року розмір щомісячної грошової допомоги родинам загиблих українців зросте з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Виплата здійснюватиметься щомісячно та розраховуватиметься відповідно до актуальної мінімальної зарплати.
Врегулювання правових колізій
Як зазначається у пояснювальній записці до закону, відсутність чітких норм щодо розміру щомісячної грошової допомоги у випадках, коли в сім’ї кілька осіб мають право на виплату, раніше призводила до численних судових звернень.
– Невизначеність положення щодо розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї змушує громадян звертатися до суду, – йдеться у документі.
У пояснювальній записці також наголошується, що чинне законодавство вже містить аналогічні норми.
– У випадках двох та більше непрацездатних членів сім’ї пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, – зазначено в документі.
Тож ухвалений закон має на меті забезпечити справедливість і єдиний підхід до соціальних виплат родинам загиблих громадян, які віддали життя за Україну.
Закон № 13164 набирає чинності з 1 січня 2026 року.