У середу, 5 листопада, Верховна Рада ухвалила закон Про щомісячну грошову виплату членам сімей загиблих (померлих) громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною № 13164.

ВР ухвалила закон № 13164

Документ спрямований на усунення прогалин у законодавстві щодо виплат членам сімей загиблих або померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Так, згідно з ухваленими змінами, з 1 січня 2026 року розмір щомісячної грошової допомоги родинам загиблих українців зросте з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Зараз дивляться

Виплата здійснюватиметься щомісячно та розраховуватиметься відповідно до актуальної мінімальної зарплати.

Врегулювання правових колізій

Як зазначається у пояснювальній записці до закону, відсутність чітких норм щодо розміру щомісячної грошової допомоги у випадках, коли в сім’ї кілька осіб мають право на виплату, раніше призводила до численних судових звернень.

– Невизначеність положення щодо розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї змушує громадян звертатися до суду, – йдеться у документі.

У пояснювальній записці також наголошується, що чинне законодавство вже містить аналогічні норми.

– У випадках двох та більше непрацездатних членів сім’ї пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, – зазначено в документі.

Тож ухвалений закон має на меті забезпечити справедливість і єдиний підхід до соціальних виплат родинам загиблих громадян, які віддали життя за Україну.

Закон № 13164 набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.