Втрати ворога на 5 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 900 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 351-шу добу повномасштабної війни становлять близько 1 146 570 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 5 листопада 2025

особового складу – близько 1 146 570 (+900) осіб;

танків – 11 329 (+3);

бойових броньованих машин – 23 535 (+3);

артилерійських систем – 34 273 (+24);

РСЗВ – 1 535;

засобів ППО – 1 237 (+2);

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 258 (+398);

крилатих ракет – 3 918;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 574 (+138);

спеціальної техніки – 3 990.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 351-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

