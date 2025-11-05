Втрати ворога на 5 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 900 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 351-шу добу повномасштабної війни становлять близько 1 146 570 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 5 листопада 2025

  • особового складу – близько 1 146 570 (+900) осіб;
  • танків – 11 329 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 535 (+3);
  • артилерійських систем – 34 273 (+24);
  • РСЗВ – 1 535;
  • засобів ППО – 1 237 (+2);
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 258 (+398);
  • крилатих ракет – 3 918;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 574 (+138);
  • спеціальної техніки – 3 990.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 351-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 5 листопада 2025 – ситуація на фронті
Карта бойових дій України – де точаться бої в Україні 5 листопада 2025 року

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.