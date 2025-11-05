Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.
Втрати ворога на 5 листопада: знищено 900 окупантів, три танки й 24 артсистеми
Втрати ворога на 5 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 900 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 351-шу добу повномасштабної війни становлять близько 1 146 570 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 5 листопада 2025
- особового складу – близько 1 146 570 (+900) осіб;
- танків – 11 329 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 535 (+3);
- артилерійських систем – 34 273 (+24);
- РСЗВ – 1 535;
- засобів ППО – 1 237 (+2);
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 258 (+398);
- крилатих ракет – 3 918;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 574 (+138);
- спеціальної техніки – 3 990.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 351-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
