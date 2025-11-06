Вдруге протягом цієї осені авіакомпанія Українські вертольоти передає допомогу окремому полку безпілотних систем KRAKEN¹⁶⁵⁴ Третього армійського корпусу на Харківщині.

Така підтримка військових є філософією та частиною щоденної роботи цілого колективу. Усе необхідне майно закупили відповідно до запиту, що надійшов Володимиру Ткаченку, керівнику авіакомпанії.

– Елементи живлення будуть покращувати роботу на пультах управління військами. Антени до комплексів РЕБ, які ще й з додатковими елементами живлення, з інверторними засобами, які можуть конвертувати сонячну енергію в електроенергію, яка нам потрібна. По суті, ці всі засоби будуть нам допомагати нищити ворога.

Без цих засобів не будуть збережені життя наших бійців, буде нездійснення логістики, не буде проведено ротації. Хоч ці всі засоби є допоміжними, але — невід’ємними, — розказує начальник штабу — заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN¹⁶⁵⁴ Третього армійського корпусу Євгеній Єременко, позивний Тічер.

Колектив авіакомпанії постійно підтримує Сили оборони України під час повномасштабного вторгнення. Хоча почали вкладатись у посилення обороноздатності України значно раніше — ще з 2009 року. Якщо рахувати від лютого 2022 року, то 32 військовим частинам передали майна вже на понад 212 млн грн. Це й автомобілі, й інтерактивні столи для планування операцій, і велика кількість дронів, енергетичне й інше обладнання.

– Якщо віриш у перемогу, то працюєш на неї. Зараз ти — або на фронті, або для фронту. Вибір лише такий. У нас багато працівників авіакомпанії ухвалили особисте рішення мобілізуватись. А всі разом на зібранні трудового колективу ми вирішили витрачати частину наших зарплат і частину прибутків на допомогу бойовим підрозділам. Саме завдяки захисту Сил оборони України ми і маємо можливість жити і працювати. Бо тільки разом ми — і тил, і фронт — є тією Україною, яка зможе здолати всіх ворогів. Допомагали, допомагаємо і будемо це робити аж до перемоги, — говорить голова Ради директорів авіакомпанії Українські вертольоти Володимир Ткаченко.

Підтримка Сил оборони України — це частина щоденної діяльності авіакомпанії. А у процеси закупівлі різного обладнання, техніки чи транспорту щодня залучено майже всі структурні підрозділи авіакомпанії.

– Вся нація, вся країна повинна розуміти, що ми маємо воювати одним цілим і єдиним організмом. Якщо війська здійснюють бойові завдання, то тил забезпечення має підтримувати ці війська. І ця підтримка повинна бути постійною, — вважає Євгеній Єременко на псевдо Тічер.

Крім підтримки війська, в авіакомпанії Українські вертольоти розвивають ще два напрями благодійної допомоги: виділяють кошти на реабілітацію ветеранів, а також на адресну допомогу родинам загиблих захисників. На гуманітарні напрями допомоги спрямували понад 97 млн грн за останні два з половиною роки. Зокрема, авіакомпанія розвиває всеукраїнську благодійну платформу Дітям наших Захисників і в ній щомісячно опікується 41 дитиною-сиротою військових.

