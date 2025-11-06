До суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадовців Міноборони та держпідприємства, які закупили ЗСУ неякісні кулемети на мільйони гривень.

Справу щодо експосадовця Міноборони та двох керівників ДП скеровано до суду

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника департаменту Міноборони та керівника державного підприємства, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, вони уклали договір на поставку 400 кулеметів для Сил оборони. Проте частина зброї виявилася непридатною до використання, що створювало ризики для військових на фронті.

Збитки державі — понад 187 млн грн. Частину коштів підприємство згодом повернуло.

– Протиправні дії посадовців призвели до того, що на фронт могли потрапити кулемети, які не відповідали вимогам ведення бойових дій та могли створити загрозу життю і здоров’ю самих бійців. Ми вважаємо неприпустимим будь-яке зловживання, яке ставить під загрозу життя військових, – сказав прокурор у справі.

Крім того, триває розслідування щодо постачання непридатних протитанкових ракетних установок для військових на понад 90 млн грн.

До речі, НАБУ та САП викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв’язку разом із представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони.

