Тиску на РФ недостатньо – Зеленський про нічну атаку на Україну
Те, що російські війська продовжують бити по українській енергетиці та цивільних, укотре свідчить про недостатність тиску на РФ.
На цьому після нічної атаки на Україну 6 листопада наголосив президент Володимир Зеленський.
Зеленський про нічну атаку РФ 6 листопада
Глава держави зауважив, що під час нічної атаки на Україну найбільше постраждали східні регіони — російські дрони атакували Дніпропетровщину, Харківщину, Чернігівщину та Сумщину.
Як зазначив президент, основною ціллю ворога залишаються об’єкти критичної інфраструктури — енергетика, залізниця, промислові об’єкти, усе, що забезпечує нормальне життя людей.
Особливої шкоди ворог завдав місту Кам’янське на Дніпропетровщині.
Унаслідок атаки на Кам’янське пошкоджено житловий будинок та залізничну інфраструктуру, постраждали восьмеро людей.
— Оперативно спрацювали наші рятувальники: п’ятьох людей вдалося врятувати з-під завалів. Дякую всім, хто ризикує життям, допомагаючи іншим, — зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що продовження російських атак на енергетичні об’єкти та цивільну інфраструктуру свідчить: міжнародного тиску на Москву поки недостатньо.
— Дуже важливо, щоб Америка, Європа та “сімка” продовжували санкційний і тарифний тиск на російську торгівлю енергоресурсами та фінансами. Москва повинна відчути серйозність Європи у питанні самозахисту, — зауважив Зеленський.
Глава держави також закликав якнайшвидше ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України.
— Політична воля вже є, і ми очікуємо оперативної реалізації технічного рішення. Абсолютно справедливо, щоб гроші агресора працювали на захист від його війни. Дякую всім, хто допомагає боротися за мир, — підсумував президент.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.