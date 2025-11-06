Те, що російські війська продовжують бити по українській енергетиці та цивільних, укотре свідчить про недостатність тиску на РФ.

На цьому після нічної атаки на Україну 6 листопада наголосив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про нічну атаку РФ 6 листопада

Глава держави зауважив, що під час нічної атаки на Україну найбільше постраждали східні регіони — російські дрони атакували Дніпропетровщину, Харківщину, Чернігівщину та Сумщину.

Зараз дивляться

Як зазначив президент, основною ціллю ворога залишаються об’єкти критичної інфраструктури — енергетика, залізниця, промислові об’єкти, усе, що забезпечує нормальне життя людей.

Особливої шкоди ворог завдав місту Кам’янське на Дніпропетровщині.

Унаслідок атаки на Кам’янське пошкоджено житловий будинок та залізничну інфраструктуру, постраждали восьмеро людей.

— Оперативно спрацювали наші рятувальники: п’ятьох людей вдалося врятувати з-під завалів. Дякую всім, хто ризикує життям, допомагаючи іншим, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що продовження російських атак на енергетичні об’єкти та цивільну інфраструктуру свідчить: міжнародного тиску на Москву поки недостатньо.

— Дуже важливо, щоб Америка, Європа та “сімка” продовжували санкційний і тарифний тиск на російську торгівлю енергоресурсами та фінансами. Москва повинна відчути серйозність Європи у питанні самозахисту, — зауважив Зеленський.

Глава держави також закликав якнайшвидше ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України.

— Політична воля вже є, і ми очікуємо оперативної реалізації технічного рішення. Абсолютно справедливо, щоб гроші агресора працювали на захист від його війни. Дякую всім, хто допомагає боротися за мир, — підсумував президент.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.