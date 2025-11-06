Сьогодні на засіданні уряд прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали, лідера Громадянської демократичної партії (ODS), затвердив свою відставку.

У Чехії проукраїнський уряд Фіали йде у відставку

Як пише Radio Prague International, Кабінет міністрів Чехії після установчих зборів новообраної Палати депутатів йде у відставку.

За конституцією країни, президент Петр Павел прийме відставку уряду Фіали, а нинішні міністри будуть уповноважені на тимчасовій основі продовжувати виконувати свої обов’язки до призначення нового уряду.

Лідер ANO Андрей Бабіш веде переговори про формування наступного кабінету з ультраправою SPD і Автомобілістами від імені президента. Фіала сказав журналістам, що 6 листопада особисто передасть заяву відставку президенту.

Нагадаємо, 3 листопада ANO Бабіша, Свобода і пряма демократія (SPD) та Автомобілісти за себе підписали коаліційну угоду.

Після цього у Чехії зібрався на перше засідання новий склад Палати представників, який був обраний на виборах 3-4 жовтня.

5 листопада Нижня палата парламенту Чехії, Палата депутатів, на засіданні обрала спікером Томіо Окамуру – лідера правої популістської партії SPD. Вона має увійти до майбутньої урядової коаліції.

