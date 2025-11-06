Готується засідання Ставки верховного головнокомандувача за підсумками робочої поїздки у Донецьку та Дніпропетровську області.

Буде збільшення фінансування корпусів ЗСУ, які знаходяться у найбільш гарячих боях.

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Підготовка до проведення Ставки головнокомандувача

– Ми готуємо також сьогодні дуже активно Ставку та деякі інші формати з військовими, з міністром оборони, з командою Офісу за підсумками поїздки на Донеччину, на Дніпровщину цього тижня, – сказав президент.

За його словами, були питання від бригад щодо рішень, які “працюють не повністю”. Були також і відгуки комбатів щодо постачання зброї та програм підтримки.

– Ми будемо збільшувати фінансування бригадам, будемо збільшувати фінансування корпусам, які на першій лінії, у найбільш гарячих боях, – додав він.

За словами Зеленського, Кабінет міністрів повинен збільшити можливості військових купляти необхідну техніку, обладнання, компоненти.

– Багато, зокрема, питань щодо списання майна. Ми все маємо врегулювати. Говорили детально й про нову контрактну основу служби в нашій армії – все це опрацьовується, і повинні бути чіткі деталі для наших воїнів, – зауважив президент.

Санкції проти Росії

Зеленський повідомив про введення нових санкцій проти РФ, зокрема проти російської діяльності в Арктиці.

– Це для Росії – дуже прибуткова справа: значну частину ресурсів, які ворог продає щорічно, вони видобувають саме на тих землях, у тих акваторіях, які знаходяться в Арктиці. Йдеться про десятки мільярдів доларів щорічно, – зазначив глава держави.

За його словами, зараз іде робота над тим, щоб партнери працювали й проти всього того обсягу ресурсів, які росіяни продають з Арктики.

– Також ми синхронізували 19-й пакет санкцій Євросоюзу, як я й обіцяв, в нашій юрисдикції. Важливо, щоб так само це зробили інші країни Європи, які поза межами ЄС, зокрема Норвегія, Швейцарія, Британія. Партнери нас чують – беруть наші пропозиції, – зазначив президент.

Зеленський також доручив готувати нові рішення РНБО проти російського виробництва зброї, схем обходу санкцій, російської пропаганди і також проти осіб з українським громадянством – колаборантів, які обрали Росію та заробітки з нею в час війни.

Президент наголосив, щодіяльність таких осіб має бути заблокована.

