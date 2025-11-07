У жовтні 2025 року російська армія зазнала найбільших щомісячних втрат від початку повномасштабного вторгнення — понад 25 тисяч військових загинуло завдяки використанню безпілотників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Втрати Росії за жовтень 2025

За словами Зеленського, 25 тисяч – це рекордна кількість.

— Тут чітка цифра. Все це є з відеопідтвердженням. Це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць, — сказав глава держави.

Така точність пов’язана з внутрішніми програмами, де за відповідні дії з відеопідтвердженням надають додаткові бали.

Крім 25 тисяч верифікованих загиблих, непідтверджені втрати ворога можуть становити ще дві-три тисячі, наголосив президент. За його словами, збільшення російських втрат є прямим наслідком нарощування кількості БпЛА на фронті.

Загальні бойові втрати армії РФ з 24 лютого 2022 року по 7 листопада 2025 року склали щонайменше 1 148 910 осіб, зокрема 1170 осіб – за минулу добу.

Повідомлялося, що за останній рік спецпризначенці СБУ ліквідували 9,5 тис. осіб живої сили ворога та десятки одиниць техніки в Покровську та його околицях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Укрінформ

