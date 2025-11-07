25 тисяч лише завдяки БпЛА: Зеленський повідомив про рекордні втрати РФ у жовтні
- У жовтні 2025 року Росія втратила найбільше особового складу від початку війни.
- Найбільше втрат завдяки ударній роботі дронів.
У жовтні 2025 року російська армія зазнала найбільших щомісячних втрат від початку повномасштабного вторгнення — понад 25 тисяч військових загинуло завдяки використанню безпілотників.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.
Втрати Росії за жовтень 2025
За словами Зеленського, 25 тисяч – це рекордна кількість.
— Тут чітка цифра. Все це є з відеопідтвердженням. Це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць, — сказав глава держави.
Така точність пов’язана з внутрішніми програмами, де за відповідні дії з відеопідтвердженням надають додаткові бали.
Крім 25 тисяч верифікованих загиблих, непідтверджені втрати ворога можуть становити ще дві-три тисячі, наголосив президент. За його словами, збільшення російських втрат є прямим наслідком нарощування кількості БпЛА на фронті.
Загальні бойові втрати армії РФ з 24 лютого 2022 року по 7 листопада 2025 року склали щонайменше 1 148 910 осіб, зокрема 1170 осіб – за минулу добу.
Повідомлялося, що за останній рік спецпризначенці СБУ ліквідували 9,5 тис. осіб живої сили ворога та десятки одиниць техніки в Покровську та його околицях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.