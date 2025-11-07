Російські окупанти зменшили свою активність у Покровську, що на Донеччині, бо хочуть мінімізувати втрати та очікують на поповнення сил. У Мирнограді ситуація стабільно важка.

Про це йдеться у повідомленні 7 корпусу ДШВ.

Ситуація у Покровську на 7 листопада

Так, Сили оборони у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) продовжують виявляти та знищувати окупантів у Покровську. У місті та на околицях працюють Сили безпілотних систем, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, Сили спеціальних операцій, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші.

За інформацією військових, росіяни стали менш активні, намагаються менше пересуватися містом. Ворог хоче мінімізувати свої втрати та очікує на поповнення сил.

– Це підтверджується спробами ворога налагодити логістику через південні околиці Покровська. Зокрема, на цій ділянці противник кілька разів спробував перекидати особовий склад із допомогою автівок та мототехніки. Сили оборони не допустили цього, – розповіли у пресцентрі 7 корпусу ДШВ.

Загалом з початку листопада українські військові знищили у Покровську 71 окупанта, ще 36 загарбників поранено.

Також впродовж кількох днів росіяни намагалися декілька разів проникнути у Гришине, що на північ від Покровська. Окупанти хотіли ввести в оману українських військових і потрапити у населений пункт під виглядом цивільних. Проте ворогу це не вдалося.

Ситуація в Мирнограді

В районі Мирнограда, що на схід від Покровська, ситуація залишається важкою.

За даними військових 7 корпусу ДШВ, після численних невдалих спроб штурмувати місто зі сходу тепер росіяни намагатимуться змінити вектор удару.

4 листопада у Генеральному штабі повідомили, що жоден із підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації.

