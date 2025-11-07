Відкрийте коментарі під новиною про ТЦК або про іншу суперечливу тему, що стосується війська.

Окрім російських ботів, ви також побачите неабияку кількість упереджень, що стосуються військової служби.

“Завтра повезуть на штурм”, “Поб’ють у військкоматі і викинуть напризволяще”, “Посадять мити туалети” – це не уява автора, а реальні шаблони того, що пишуть люди про службу.

Азовська школа створена, щоб змінити упереджене ставлення до війська і пояснити суспільству основні плюси служби як професійного українського військовослужбовця.

Професіоналізм і досвід одного підрозділу

В часи, коли українська армія вела бої в зоні АТО/ООС і дуже повільно скидала із себе вплив радянщини, підрозділ Азов вже будувався на абсолютно нових принципах підходу до військової служби.

Для азовця служити у війську та своєму підрозділі – це не просто необхідність, визначена законом.

Це шлях до розвитку особистості як у вузькопрофільній військовій спеціальності, так і в формуванні навичок, які стануть у пригоді в цивільному житті, після закінчення військової служби.

Азовська школа – це навички, які цінуються всюди

Під час військової служби в 1 корпусі НГУ Азов кожен боєць відчуває на собі особистісне зростання і посилення навичок, які раніше могли бути слабким місцем під час важливих завдань:

Стресостійкість. Багато викликів, необхідність швидких рішень. Це формує в особистості стійкість до форс-мажорів і критичних ситуацій.

Відповідальність. У війську ти знаєш своє завдання і повністю відповідаєш за кожен етап його виконання.

Креативність. Азов вітає людей із нестандартним мисленням, яке рве старі шаблони і може ламати плани ворога.

Вміння працювати в команді. Військо – це не про індивідуалізм і суперництво в колективі. Це підрозділ, який працює як єдиний організм.

Це лише основні скіли, які розвиває в людині військова служба в лавах Азову. Все залежить від напряму служби, який можна обрати самостійно.

Шлях в Азовську школу

Наразі 1 корпус НГУ Азов проводить набір до всіх бригад, які входять до його складу.

Це сотні вакансій у бригадах Азов, Буревій, Любарт, Кара-Даг і Червона Калина.

Якщо хочеш дізнатись більше про службу в корпусі, заповнюй анкету на azov.army і очікуй на фідбек від рекрутерів. Стань першим, хто пройде нову Азовську школу.

Фото: Азов

