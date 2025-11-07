З 1 лютого 2025 року в Україні змінився порядок виплат родинам військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон. Наразі трапляються ситуації, коли гроші не надходять вчасно або не виплачуються зовсім.

Чому не виплачують виплати рідним зниклих безвісти та що робити у такому разі — читайте на Фактах ICTV.

Чому не приходять виплати за безвісти зниклого: зміни у 2025 році

У 2025 році виплати для родин зниклих безвісти військовослужбовців здійснюються за новими правилами. З 1 лютого набули чинності зміни до Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Зараз дивляться

Згідно з документом, військовослужбовець може скласти особисте розпорядження, в якому вказати, хто саме з родичів отримає грошове забезпечення у разі зникнення безвісти або потрапляння в полон. Особисте розпорядження можна оформити з 1 лютого 2025 року.

Якщо такого розпорядження немає, виплати, тобто його заробітна плата та надбавки, розподіляються за визначеним порядком, що може спричинити затримки.

Загалом, згідно з законом, виділяють дві черги осіб.

Перша черга:

дружина або чоловік;

законні представники малолітніх або неповнолітніх дітей (у разі сплати аліментів діти не претендують на виплати);

діти з інвалідністю незалежно від віку;

батьки військовослужбовця, але якщо їх не було позбавлено батьківських прав;

Друга черга:

повнолітні діти військовослужбовця;

рідні брати та сестри.

Зверніть увагу! Тепер до кола родичів тепер не відносяться особи, які перебувають на утриманні військового. Відповідно вони не можуть отримувати виплати за безвісти зниклого військового.

Виплати за безвісти зниклого: скільки можуть отримати родичі

Повну суму грошового забезпечення (100%) може отримати особа, яку військовий заздалегідь зазначив у своєму особистому розпорядженні. Це може бути один із близьких родичів, наприклад, батько, мати або дружина. У такому разі лише вказана особа матиме право на отримання всієї суми виплат.

Якщо ж такого розпорядження немає, то, згідно з законодавством, виплати розподіляються так:

50% грошового забезпечення діляться порівну між усіма членами сім’ї першої черги;

грошового забезпечення діляться порівну між усіма членами сім’ї першої черги; 20% грошового забезпечення діляться між особами другої черги, якщо серед найближчих родичів (першої черги) немає претендентів.

Наприклад, якщо у військовослужбовця є і мама, і дружина, то кожна з них отримуватиме по 25% від загальної суми грошового забезпечення.

Куди звертатись, якщо не виплачують виплати безвісти зниклого

Якщо не відомо про місце перебування військовослужбовця, то статус безвісти зниклий надає військова частина. Після того як родина отримає офіційне підтвердження з ТЦК та СП про те, що військовослужбовець зник безвісти або потрапив у полон, вона має право звернутися за відповідною грошовою допомогою.

Слід пам’ятати, що нарахування коштів не відбувається автоматично. Щоб скористатися правом на виплату, потрібно обов’язково подати заяву на отримання грошового забезпечення до ТЦК та СП, додавши всі передбачені документи. Якщо відома конкретна військова частина, можна надіслати звернення безпосередньо туди.

Хоча закон встановлює термін розгляду заяви протягом 30 днів, на практиці іноді виникають затримки.

Важливо врахувати, що поки триває службове розслідування щодо зникнення військового або його перебування в полоні, виплата не здійснюється.

У випадках, коли підтверджено, що військовий здався в полон добровільно, тоді родина не має права на отримання виплат (стаття 65 Конституції України).

Якщо командир військової частини відмовив у призначенні та нарахуванні виплати, тоді необхідно отримати відмову у письмовому вигляді та звертатися до окружного адміністративного суду за місцем реєстрації особи або місцеперебуванням військової частини.

Фото: Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.