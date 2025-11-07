Від початку минулої доби відбулося 164 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали одного ракетного й 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет й скинувши 95 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили 2693 дронів-камікадзе та здійснили 3839 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 7 листопада 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

