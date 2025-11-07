Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 7 листопада 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 164 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.
Російські загарбники завдали одного ракетного й 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет й скинувши 95 керованих авіаційних бомб.
Крім цього, залучили 2693 дронів-камікадзе та здійснили 3839 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 7 листопада 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
