В Україні кожна особа з інвалідністю отримує відповідні соціальні виплати та пільги. Проте можуть виникати ситуації, коли виплати з інвалідності затримуються або не надходять вчасно. Розуміння можливих причин та шляхів розв’язання цієї проблеми є важливим для забезпечення належного соціального захисту.

Що робити, коли не приходять виплати з інвалідності, куди звертатися, щоб розв’язати проблему — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Пенсія з інвалідності: коли призначається та розмір

Згідно із законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (стаття 32), пенсія з інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (зокрема каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (залежно від віку та групи інвалідності).

Зараз дивляться

Якщо людина отримала інвалідність в період проходження строкової військової служби, то пенсія з інвалідності призначається незалежно від наявності страхового стажу.

Залежно від групи інвалідності (відповідно до статей 27 і 28 вище вказаного закону) пенсія призначається в таких розмірах:

100 % пенсії за віком — для людей з інвалідністю І групи;

90 % пенсії за віком — для людей з інвалідністю ІІ групи;

50 % пенсії за віком — для людей з інвалідністю ІІІ групи.

До пенсії з інвалідності можуть бути встановлені надбавки, додаткові пенсії, підвищення, пенсія за особливі заслуги перед Україною тощо.

Чому не приходять виплати з інвалідності

Серед можливих причин затримки або невиплати пенсії з інвалідності може бути:

Недостатній страховий стаж — якщо особа з інвалідністю не має необхідного страхового стажу, це може вплинути на призначення або розмір виплат. У таких випадках рекомендується звернутися до управління праці та соціального захисту населення для отримання державної соціальної допомоги.

Зміни в законодавстві — з 1 січня 2025 року в Україні відбулися зміни в процедурі встановлення інвалідності та підтвердження статусу особи з інвалідністю. Невчасне оновлення документів або незнання нових правил може призвести до затримки виплат.

Технічні або адміністративні збої — проблеми в роботі банківських установ, затримки в обробці документів або інші технічні причини можуть стати причиною невиплати.

Куди звертатися, якщо не приходять виплати з інвалідності

Якщо виплати з інвалідності не надходять, переконайтеся, що всі необхідні документи для отримання виплат є дійсними та відповідають чинному законодавству.

У разі зміни місця проживання, банківських реквізитів або інших важливих даних необхідно оперативно повідомляти відповідні органи, оскільки це також може вплинути на нарахування допомоги.

Що робити, якщо не приходять виплати з інвалідності?

Звернутися в:

Органи соціального захисту населення — насамперед до місцевого управління праці та соціального захисту населення. Вони можуть надати інформацію про стан виплат та можливі причини затримки.

— насамперед до місцевого управління праці та соціального захисту населення. Вони можуть надати інформацію про стан виплат та можливі причини затримки. Пенсійний фонд України — наразі виплати здійснюються через Пенсійний фонд, тож варто звернутися до його територіального відділення для уточнення інформації.

— наразі виплати здійснюються через Пенсійний фонд, тож варто звернутися до його територіального відділення для уточнення інформації. Банківську установу — за наявності технічних проблем з боку банку необхідно звернутися до відділення банку, через який здійснюються виплати.

— за наявності технічних проблем з боку банку необхідно звернутися до відділення банку, через який здійснюються виплати. Зателефонувати на гарячу лінію ПФУ (0-800-503-753).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.