Росія активно вербує громадян африканських країн для участі у війні проти України, використовуючи обман, фінансові обіцянки та тиск.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Росія вербує африканців для війни проти України

За наявною інформацією, щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн зараз воюють у лавах російської армії вторгнення в Україні.

І це лише ті, кого було ідентифіковано, хоча фактична цифра може бути вищою, зазначив Сибіга.

За його словами, Кремль застосовує різні методи вербування: частині обіцяють великі гроші, інших вводять в оману або змушують підписувати контракти під тиском.

– Підписання контракту рівнозначне підписанню смертного вироку, – наголосив глава МЗС.

Український дипломат підкреслив, що іноземці у складі російських військ опиняються у найнебезпечніших умовах, адже їх відправляють на так звані “м’ясні штурми”.

– Більшість із них негайно відправляють на штурми, де їх швидко вбивають. Російське командування розуміє, що за вбитого іноземця не буде відповідальності, тому до них ставляться як до другосортного, витратного людського матеріалу. Більшість найманців не живуть більше місяця, – підкреслив Сибіга.

Міністр назвав два способи уникнути смерті для тих, кого змушують воювати на боці РФ.

– По-перше, не йти до лав російської армії та не підписувати жодних документів з російською владою. Я закликаю всі уряди держав Африки публічно застерігти своїх громадян від вступу до російської окупаційної армії, – сказав він.

– По-друге, якщо вас вже відправили на передову, шукайте будь-яку можливість дезертирувати та здатися у полон. Більшість іноземних найманців, які перебувають в українському полоні, стали військовополоненими під час свого першого бою. Усі вони врятували собі життя. Ми ставимося до військовополонених відповідно до всіх стандартів міжнародного гуманітарного права. Український полон — це квиток до життя та можливість повернутися до рідної країни, — наголосив дипломат.

Сибіга підкреслив, що Росія веде вербування не лише в Африці, а й у країнах інших регіонів.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що Росія активно вербує колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки для участі у війні проти України.

