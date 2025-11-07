Україна з 2033 року планує розпочати локалізоване виробництво шведських багатоцільових винищувачів Gripen.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль на брифінгу за підсумком засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Виробництво винищувачів Gripen в Україні

За словами Дениса Шмигаля, 6 листопада одна з українських компаній та шведська компанія Saab підписали меморандум про майбутню локалізацію виробництва винищувачів Gripen в Україні. Президент Володимир Зеленський уточнив, що мова саме про терміни відкриття заводу в Україні, а не отримання літаків.

– Розраховуємо, що з 2033 року Gripen буде значно локалізований в Україні: його виробництво, від крупновузлової збірки до локалізації окремих деталей, – заявив міністр оборони Шмигаль.

Він також повідомив, що разом із тим Україна наполягає на постачанні літаків попереднього класу Gripen C та D вже у 2026 році.

Денис Шмигаль наголосив, що є домовленість про отримання 150 винищувачів Gripen-E.

– Учора ми відпрацювали з Міністерством оборони Швеції деталі майбутніх домовленостей. Ми домовилися, що 150 Гріпенів класу Еко будуть поставлені.

Ми просимо, щоб Україна мала Gripen попереднього класу C і D якомога скоріше. Ми наполягаємо, щоб це був 2026-й і ведемо переговори з партнерами про це. А вже виробництво Gripen-E буде розпочинатись трошечки пізніше – але в дуже близьких межах, – уточнив Денис Шмигаль.

Також обговорюється старт навчання українських пілотів та механіків із початку 2026 року.

Напередодні міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що шведська сторона може профінансувати частину угоди з Україною про продаж десятків винищувачів Gripen.

Джерело : Офіс президента

