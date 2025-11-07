Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що найближчим часом розпочне роботу Школа інструкторів, що значно підвищити рівень підготовки інструкторського складу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Школа інструкторів

Так, Олександр Сирський на нараді з питань підготовки особового складу повідомив, що створення Школи інструкторів дозволить значно підвищити рівень підготовки інструкторського складу та стане майданчиком для накопичення й передання бойового досвіду.

Головнокомандувач наголосив, що неприпустимо залучати інструкторів до виконання інших завдань, не пов’язаних із підготовкою військових.

– Якісна, професійна підготовка воїнів потребує повної віддачі, – зауважив Олександр Сирський.

Підготовка військовослужбовців

Під час наради також обговорили вдосконалення підготовки підрозділів.

– Застосування на полі бою новітніх технологій та тактик, а також розширення kill-зони вимагають постійного вдосконалення підготовки. Головна мета – максимально зберегти життя українського військовослужбовця, – наголосив головнокомандувач.

За словами Сирського, на сьогодні вдалося збільшити термін базової військової підготовки з 30 до 51 дня. Під час підготовки багато приділяється уваги протидії ворожим дронам, застосуванню РЕБ, тактичної медицини тощо.

Окремо на нараді розглянули питання підготовки сержантського складу, адже зміна характеру війни потребує потужного корпусу молодших командирів.

– Збільшуємо час підготовки в цьому напрямі та розширюємо програму курсу Лідерство, – заявив Олександр Сирський.

Також триває робота з підготовки командирів відділень, адже їхня взаємодія під час навчань дає змогу обмінюватися бойовим досвідом та швидко адаптуватися на полі бою.

Джерело : Генштаб ЗСУ

