В Україні стартує спеціальна програма, спрямована на захист прифронтових міст, зокрема Херсона, від атак російських дронів.

Зеленський про програму захисту від дронів прифронтових міст

Зеленський на брифінгу повідомив, що програма, розроблена Командуванням Сил безпілотних систем, вже отримала підтримку на державному рівні та готова до впровадження.

Крім того, голова держави наголосив, що ініціатива передбачає “комплекс заходів для виявлення, перехоплення та нейтралізації ворожих безпілотників, які загрожують місту”.

До того ж, Зеленський, зазначив, що розробка аналогічних програм розпочата і “для інших прикордонних населених пунктів, що перебувають у зоні підвищеної небезпеки”.

Глава держави сподівається, що ці кроки стануть “частиною ширшої стратегії захисту прифронтових територій”.

До речі, раніше Зеленський повідомляв, що до кінця листопада в Україні буде вироблятись 600-800 дронів-перехоплювачів на добу якщо не буде прильотів по підприємствах з виробництва зброї.

