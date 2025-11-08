До Дня Десантно-штурмових військ, який в Україні відзначають 8 листопада, у країні провели масштабний спортивний челендж.

Ініціатором став 7 корпус ДШВ, який кинув виклик усім охочим підтримати воїнів — пройти 7 хвилин випробувань у 7 підходах від десантників.

Челендж до Дня ДШВ в Україні

До акції під назвою Доведи свою силу приєдналися зірки Starlight Media та відомі українські спортсмени.

Зараз дивляться

Захід відбувся на території Олімпійського навчально-спортивного центру Конча-Заспа, де учасники довели, що сила духу об’єднує всіх українців.

Учасники виконували семихвилинний кросфіт-комплекс, який складався з повітряних присідань, відтискань, берпі та планки.

До спортивної команди увійшли:

Олена Підгрушна — біатлоністка, олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи;

— біатлоністка, олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи; Ірина Геращенко — легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор зі стрибків у висоту;

— легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор зі стрибків у висоту; Олексій Новіков — найсильніший чоловік планети, тренер проєкту Зважені та щасливі;

— найсильніший чоловік планети, тренер проєкту Зважені та щасливі; Роман Свічкар — чемпіон Європи та призер чемпіонату світу з фехтування;

— чемпіон Європи та призер чемпіонату світу з фехтування; Різван Талібов — чемпіон Всесвітніх Ігор із карате.

— Активності з військовими — це неймовірно важливо. Ми — єдина команда, народ України. Ми є сила, і повинні підтримувати одне одного та ставати лише сильнішими, — наголосила Ірина Геращенко.

До команди також долучилися ведучі Фактів ICTV — Андрій Ковальський та Оксана Гутцайт.

Другу команду сформували актори нового серіалу Служба 112: Андрій Ісаєнко, Катерина Варченко, Артем Позняк, Катерина Олос (ведуча Нового каналу), а також творці проєкту — режисер Сергій Сторожев та креативний продюсер Дмитро Хрипун.

До команди приєднався і ветеран ДШВ — ведучий Ранку у великому місті на ICTV2 Олександр Швачка.

— Ми впоралися! Не очікував, що за сім хвилин можна так виснажитися. Але це було цікаво і надихає. Раджу кожному довести свою силу, — поділився враженнями Андрій Ісаєнко.

Участь акторів у челенджі приурочена до виходу нового 16-серійного серіалу Служба 112, прем’єра якого відбудеться 8 грудня о 20:00 на ICTV2.

Серед гостей були й представники Десантно-штурмових військ, зокрема сержант Ультрас, рекрутер 78 окремого полку Герць.

Проєкт створено спільно з МВС, ДСНС та НПУ для ынформування про роботу рятувальників, поліцейських і парамедиків, які реагують на екстрені виклики під час війни.

— Цей челендж — наше привітання ДШВ зі святом і вияв поваги до їхньої витримки. А серіал Служба 112 — це вдячність усім службам, які щодня рятують життя. Ми на собі відчули, як складно нашим героям тримати форму — і фізично, і морально, — зазначив Дмитро Хрипун.

Як долучитися до челенджу від 7 корпусу ДШВ

Як зазначили організатори челенджу, взяти участь у ньому може кожен. Для цього потрібно:

Зібрати команду з 7 людей;

Записати 7-хвилинне відео з виконанням комплексу вправ (повітряні присідання, відтискання, берпі, планка);

Опублікувати відео у Facebook або Instagram з хештегом #7_корпус_ДШВ (профіль має бути відкритим).

Челендж триватиме до 15 листопада.

Серед учасників розіграють військові трофеї з Покровського напрямку та футболки справжніх десантників.

Більше інформації про правила участі — на сайті 7 корпусу ДШВ.

Джерело: пресслужба ICTV2

Фото: пресслужба ICTV2

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.