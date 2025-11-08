Президент Володимир Зеленський звернувся до воїнів Десантно-штурмових військ із нагоди їхнього професійного свята, відзначивши мужність, силу та відданість українських десантників.

Зеленський привітав військових з днем ДШВ

– Сьогодні відзначаємо день наших Десантно-штурмових військ – день дуже сміливих наших людей, надзвичайно сильних – тих, хто завжди на найбільш складних напрямках. Українські десантники на захисті нашої незалежності, наших позицій в усіх найбільш важливих боях і операціях, – наголосив Зеленський.

Президент подякував кожному військовому за службу, відвагу та підтримку побратимів.

– Дякую всім, хто і себе проявляє в боях, і допомагає побратимам – навчитись бути результативними, навчитись берегти себе й виконувати бойові завдання, – додав він.

Глава держави повідомив, що цього дня державними нагородами України відзначено воїнів ДШВ, які стали прикладом для інших.

– Кожен підрозділ українських Десантно-штурмових військ – це наша гордість і наша незалежність. Саме завдяки таким нашим воїнам, завдяки кожному хороброму українському серцю Україна є і завжди буде на землі – незалежна і здатна захистити себе, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 8 листопада, Україна вшановує воїнів Десантно-штурмових військ.

Бійці ДШВ – це ті, хто завжди першими беруть на себе найскладніші завдання на полі бою, діють рішуче й самовіддано.

Свято припадає на день архангела Михаїла, який вважається небесним покровителем військових.

