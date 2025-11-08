Керівника відділення Дарницького управління поліції у Києві Юрію Рибянському обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Запобіжний захід для Юрія Рибянського

Так, суд призначив Юрію Рибянському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 13,3 млн грн.

Нагадаємо, що столичного поліціянта Юрія Рибянського затримали 6 листопада у лісі в Рівненській області.

Перед цим правоохоронці повідомили, що начальник відділення Дарницького управління зник – не вийшов на роботу. Чоловіка почали шукати та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою безвісти зниклий).

В ефірі телемарафону Єдині новини радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян розповіла, що Юрій Рибянський зник разом із грошима, які були речовими доказами. За словами радниці, поліціянт викрав вилучені під час слідства гроші – орієнтовно понад 16 млн грн, переважно у доларах.

6 листопада працівники Державного бюро розслідувань та поліція встановили місце перебування Юрія Рибянського — він переховувався у лісі на Рівненщині. Чоловік придбав собі мікроавтобус, намет, зарядну станцію, та зробив значні запаси харчів для тривалого перебування в лісі.

Під час обшуків автомобіля Юрія Рибянського правоохоронці знайшли та вилучили понад 12,6 млн грн в іноземній валюті.

Юрію Рибянському тоді повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу — заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Санкція передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією.

Джерело : Суспільне

