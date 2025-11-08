Україна працює з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, щоб купити додаткові системи Patriot.

Про це в недільному зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Звернення Зеленського 8 листопада

— Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові Patriot. Дуже розраховуємо на підтримку. Я дякую кожному лідеру, кожному нашому другу у Європі, в Америці, в Азії, хто нам допомагає, хто намагається допомогти. Рішення будуть, — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що протидіяти балістичним та аеробалістичним ракетам надзвичайно складно, адже лише певні системи у світі здатні ефективно збивати такі цілі.

Щоб закрити небо над усією територією України, необхідно значно більше таких систем і боєприпасів до них.

Зеленський нагадав, що під час масованого ракетно-дронового удару по території України 8 листопада ворог застосував щонайменше 25 балістичних ракет, а також аеробалістичні, крилаті та понад 450 безпілотників різних типів.

— Дуже наглий, багато в чому демонстративний удар, — охарактеризував атаку президент.

За словами Зеленського, українські Сили оборони знешкодили понад 400 дронів під час цієї атаки та частину ракет.

Президент подякував усім військовим і службам, які працюють над відновленням електро- та водопостачання, а також закликав урядовців і представників влади бути на місцях, у регіонах, де потрібні оперативні рішення, — на Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Донеччині та Херсонщині.

— Усе, що потрібно першочергово, має бути забезпечене. Люди повинні відчувати підтримку — і державну, і місцеву, — наголосив він.

Президент вкотре наголосив, що світовий тиск на Росію досі недостатній, а будь-які послаблення санкцій лише мотивують Кремль продовжувати війну.

Принагідно президент привітав воїнів Десантно-штурмових військ Збройних сил України з професійним святом.

— Це воїни, без яких не буває дійсно сильних українських результатів. Я мав честь сьогодні вас нагородити. Пишаємося вами, дякуємо і шануємо кожного українського воїна, — сказав глава держави.

Over the course of the night, Ukraine’s Defense Forces neutralized more than 400 drones, which is a significant result – achieved by our unmanned systems units, army aviation, and mobile fire groups. Electronic warfare did its job. Some of the missiles were also shot down –… pic.twitter.com/hTFVM2SvIK — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

